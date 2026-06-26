Washington : les négociations entre Israël et le Liban prolongées d'une journée

Les négociations entre Israël et le Liban se poursuivront vendredi à Washington, a annoncé dans la nuit l'ambassade d'Israël aux États-Unis. Les deux délégations entament ainsi une quatrième journée de pourparlers, alors qu'un accord semblait à portée de main.

Selon les informations publiées jeudi par i24NEWS, une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre les deux pays était initialement prévue dans la soirée à Washington, mais a finalement été reportée en raison de la poursuite des discussions.

Au cœur des négociations figure un projet pilote de retrait partiel des forces israéliennes du sud du Liban, sous supervision américaine. Ce plan prévoit que Tsahal se retire d'une zone limitée, tandis que l'armée libanaise en prendrait le contrôle exclusif.

Dans ce contexte, l'Iran a de nouveau menacé Israël. Le commandant de la Force al-Qods des Gardiens de la révolution, Esmaïl Qaani, a appelé jeudi Israël à quitter le Liban "de son plein gré", faute de quoi il serait contraint de le faire "dans la honte et la défaite". "Le Liban est un front de fermeté et de résistance, pas un terrain de jeu pour les occupants", a-t-il déclaré, en référence au retrait israélien de l'an 2000 et à un discours prononcé à l'époque par Hassan Nasrallah à Bint Jbeil.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté ces menaces jeudi lors de la cérémonie de remise des diplômes des officiers. Il a affirmé qu'Israël ne se retirerait pas des zones de sécurité du sud du Liban. "Nous ne nous retirerons pas de la zone de sécurité au sud du Liban. Nous conserverons le contrôle des positions dominantes", a-t-il déclaré, estimant que les opérations menées contre l'Iran avaient permis d'écarter une menace immédiate contre Israël.

Sur le terrain, Tsahal a par ailleurs annoncé la mort du réserviste, le sergent-chef Basel Sweid, 32 ans, originaire de Peki'in, tué lors d'un accident opérationnel dans le sud du Liban après le renversement d'un véhicule militaire dans le secteur de Rab al-Thalathine. Un autre soldat a été grièvement blessé dans l'incident. Ce drame intervient moins d'une semaine après la mort de quatre militaires israéliens, tués dans la même zone par un drone explosif lancé par le Hezbollah contre des forces de la brigade Golani.