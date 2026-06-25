Israël-Liban : Washington prépare la signature d'un protocole d'accord

Les États-Unis se préparent à accueillir une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre Israël et le Liban dans le cadre des négociations en cours entre les deux pays, selon des informations diffusées par la chaîne en hébreu d'i24NEWS. La cérémonie est attendue à Washington à 23 heures (heure d'Israël), alors que les discussions se poursuivent sous médiation américaine.

Selon les informations rapportées, les deux parties ont élaboré un projet pilote prévoyant un retrait limité de Tsahal d'une partie du sud du Liban, sous supervision américaine. Les secteurs évacués seraient ensuite remis sous le contrôle exclusif de l'armée libanaise.

Malgré ces avancées, plusieurs points de désaccord demeurent. Les déclarations répétées du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre de la Défense Israël Katz, affirmant qu'Israël ne se retirera pas du sud du Liban, contrastent avec les discussions en cours. Beyrouth réclame un calendrier complet de retrait des forces israéliennes, tandis qu'Israël insiste sur un processus conditionné à l'évolution de la situation sécuritaire. L'État hébreu souhaite également préserver sa liberté d'action militaire contre les violations du cessez-le-feu du Hezbollah, une exigence rejetée par les autorités libanaises.

Parallèlement, plusieurs médias arabes évoquent un blocage des négociations. Selon des sources de la présidence libanaise citées par la chaîne saoudienne Al-Hadath, aucun progrès significatif n'aurait été enregistré jusqu'à présent et Israël n'aurait pas accepté le projet d'accord proposé par les médiateurs américains. Les mêmes sources affirment que le président libanais Joseph Aoun a demandé à la délégation libanaise de ne faire aucune concession sur l'exigence d'un retrait israélien.

Ces discussions interviennent dans un contexte de tensions persistantes. Plus tôt dans la journée, le commandant de la Force Al-Qods des Corps des gardiens de la révolution islamique, Esmail Qaani, a menacé Israël de quitter le Liban "de son plein gré aujourd'hui" ou d'être contraint de le faire "demain dans la honte et la défaite", affirmant que le Liban "n'est pas un terrain de jeu pour les occupants".