Itamar Ben Gvir exige l'abandon de l'accord avec le Liban

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a appelé lors d'une réunion du cabinet de sécurité à mettre fin à l'accord de cessez-le-feu avec le Liban, estimant qu'il profite au Hezbollah. Selon des informations rapportées par i24NEWS, le Premier ministre Benjamin Netanyahou lui a répondu que les soldats israéliens conservent toute latitude pour réagir face à une menace immédiate. "Nous ne limitons aucun soldat", a-t-il assuré.

Au cours de la réunion, Ben Gvir a demandé pourquoi Tsahal ne frappait pas systématiquement le Hezbollah lorsqu'il détecte un réarmement de l'organisation terroriste. La ministre Orit Strook a appuyé cette position, affirmant que de nombreux soldats critiquaient les restrictions opérationnelles imposées sur le terrain et avaient le sentiment de "servir de cibles". Le chef d'état-major a rétorqué : "C'est vous qui vouliez un cessez-le-feu."

Le ministre de la Défense Israël Katz a lui aussi défendu la politique actuelle, affirmant que "chaque soldat peut réagir immédiatement" en cas de danger. Interpellé par le ministre Yitzhak Wasserlauf, qui a souligné que les forces israéliennes ne pouvaient pas agir au-delà de certaines lignes de déploiement, Katz a reconnu que le cessez-le-feu présentait "des avantages et des inconvénients", tout en insistant sur le fait qu'"aucun soldat n'est mis en danger".

Ces échanges interviennent alors que les négociations directes entre Israël et le Liban se poursuivent à Washington. L'ambassade d'Israël aux États-Unis a annoncé que les discussions avaient été prolongées en raison de leur complexité. Selon i24NEWS, un protocole d'accord était sur le point d'être signé jeudi soir avant le report des pourparlers. Les discussions portent notamment sur un projet pilote de retrait partiel des forces israéliennes du sud du Liban, sous supervision américaine, avec un déploiement de l'armée libanaise dans les secteurs évacués.

Le débat intervient également au lendemain de l'annonce de la mort du réserviste Basil Sweid, 32 ans, tué dans un accident opérationnel dans le sud du Liban après le renversement d'un véhicule militaire. Un autre soldat a été modérément blessé dans l'incident.