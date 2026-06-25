Israel Katz : « Chaque dollar versé à l’Iran peut finir entre les mains de ses relais terroristes »

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ouvert jeudi la conférence du quartier général national de lutte économique contre le terrorisme, organisée au ministère de la Défense.

Devant de hauts responsables sécuritaires, dont le chef du Shin Bet David Zini, le chef du Mossad Roman Gofman et plusieurs cadres de la défense, Katz a présenté la lutte économique contre l’Iran comme l’un des fronts essentiels de la sécurité d’Israël.

« Pendant des décennies, le régime de Téhéran a construit une machine terroriste régionale fondée sur un flux continu de ressources vers ses relais au Moyen-Orient », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’argent qui entre dans les caisses iraniennes ne sert pas la population, mais alimente l’effort militaire régional de la République islamique.

« Chaque dollar qui entre dans la caisse des ayatollahs devient un missile balistique en Iran, un drone au Liban, une roquette à Gaza et un drone armé au Yémen », a affirmé Katz.

Le ministre a averti que tout nouvel apport financier à Téhéran pourrait parvenir au Hezbollah, au Hamas, aux Houthis ou à d’autres organisations soutenues par l’Iran.

Katz a également évoqué les ambitions israéliennes dans le domaine spatial. Il a indiqué que le Premier ministre et lui avaient fixé comme objectif de faire d’Israël un leader mondial dans ce domaine, notamment en matière de capacités offensives depuis l’espace.

Selon lui, Israël mobilise actuellement « les meilleurs cerveaux » afin de développer des capacités de brouillage, de défense et, à terme, de frappe depuis l’espace.

« Aujourd’hui, aucun pays ne dispose d’une capacité de frappe depuis l’espace. Si nous y parvenons, cela nous donnera un avantage décisif en matière de dissuasion, d’attaque et de destruction face à des ennemis disposant de ressources importantes », a-t-il déclaré.