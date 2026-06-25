Vingt ans après, Tsahal dévoile pour la première fois le déroulé de l'enlèvement de Gilad Shalit

Vingt ans après l'enlèvement de Gilad Shalit, les archives de Tsahal et du ministère israélien de la Défense ont publié les journaux opérationnels du poste de commandement de la brigade Sud retraçant, minute par minute, l'une des journées les plus marquantes de l'histoire récente d'Israël.

Les documents déclassifiés détaillent les événements du 25 juin 2006, lorsque des terroristes du Hamas ont infiltré Israël via un tunnel creusé sous la frontière près de Kerem Shalom pour attaquer un char de Tsahal.

L'assaut a coûté la vie au lieutenant Hanan Barak et au sergent-chef Pavel Slutsker, tandis que plusieurs autres soldats ont été blessés. Profitant du chaos, les assaillants ont capturé Gilad Shalit et l'ont emmené dans la bande de Gaza.

À 5h13, le journal de bord fait état de plusieurs explosions entendues dans le secteur. Les premières évaluations évoquent des tirs de mortier ou de roquettes. Une minute plus tard apparaît une mention inquiétante : « Des victimes signalées ».

Au fil des minutes, les rapports se multiplient sur la présence de terroristes dans les positions israéliennes et le déploiement d'hélicoptères d'attaque ainsi que de forces spéciales.

À 6h40, une phrase marque un tournant dans l'opération : « Un soldat manque à l'appel dans le char. » Quatre minutes plus tard, Tsahal déclenche officiellement la directive Hannibal, procédure alors destinée à empêcher la capture d'un soldat israélien.

À 7h12, les soldats retrouvent un gilet pare-balles et un casque près de la clôture de sécurité. À 8h00, l'identité du militaire enlevé est confirmée : Gilad Shalit.

Les documents révèlent également les incertitudes qui ont marqué les premières heures de la crise. Dans un compte rendu de situation rédigé dans l'après-midi, les officiers estiment que « le soldat est probablement vivant », tout en ignorant sa localisation exacte et en craignant qu'il ait déjà été transféré plus au nord de la bande de Gaza.

Plus tard dans la journée, une autre note fait état d'une rumeur selon laquelle le soldat capturé aurait été acheminé vers l'Égypte par un tunnel afin de faciliter d'éventuelles négociations, tout en précisant que cette information n'a pas pu être confirmée.

Gilad Shalit restera détenu par le Hamas pendant plus de cinq ans, avant d'être libéré le 18 octobre 2011 en échange de 1 027 prisonniers palestiniens, dans le cadre d'un accord négocié entre Israël et le Hamas.