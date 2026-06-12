Israël libère Hassan Youssef, l'un des fondateurs du Hamas

Israël a remis en liberté Hassan Youssef, l'un des fondateurs et principaux dirigeants du Hamas en Cisjordanie, après près de trois ans passés en détention administrative. Âgé de 71 ans, il a été relâché près d'Hébron avant d'être transféré vers un hôpital de Ramallah, selon son fils Owais Youssef.

Des images montrent le responsable palestinien hospitalisé, allongé dans un lit avec un bras en écharpe. Souffrant visiblement de problèmes de santé, il a déclaré ressentir de fortes douleurs avant d'être conduit à des examens médicaux.

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Hassan Youssef est considéré comme l'une des figures fondatrices du Hamas. Il a participé à la création de l'organisation terroriste dans les années 1980 aux côtés du cheikh Ahmed Yassine et d'autres membres issus des Frères musulmans. Ancien député du Parlement palestinien aujourd'hui dissous, il a été arrêté à de multiples reprises par les autorités israéliennes au cours des dernières décennies.

Sa dernière arrestation remontait à octobre 2023, peu après l'attaque du Hamas contre Israël qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Il avait alors été placé en détention administrative, une procédure permettant aux autorités israéliennes d'incarcérer des suspects sans procès pour des périodes renouvelables. Israël affirme que ce dispositif est nécessaire pour prévenir des attaques et poursuivre des enquêtes liées à la sécurité nationale.

La trajectoire familiale de Hassan Youssef a également attiré l'attention au fil des ans. Son fils aîné, Mosab Hassan Youssef, a collaboré pendant une décennie avec le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien. Installé depuis aux États-Unis sous une nouvelle identité, il a relaté son parcours dans un ouvrage publié en 2010, intitulé Fils du Hamas.

La libération de Hassan Youssef intervient alors que les questions liées aux détentions administratives et aux prisonniers palestiniens demeurent au cœur des tensions entre Israël et les organisations terroristes palestiniennes.