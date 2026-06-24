Qatar-Iran : Doha accusé d’aider Téhéran à contourner les sanctions

Un document de renseignement publié par Kan News révèle l'existence d'une assistance discrète apportée par le Qatar à l'Iran afin de contourner les sanctions internationales.

Selon ce rapport, récemment rédigé par une agence de renseignement étrangère, Doha serait devenu depuis 2018 un canal central pour soutenir l'économie iranienne, développer ses échanges commerciaux et renforcer certaines capacités militaires de Téhéran.

Le document affirme qu'après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, le Qatar a œuvré à élargir les routes commerciales maritimes avec l'Iran, entraînant une hausse significative des échanges bilatéraux. La coopération se serait également renforcée dans le domaine de l'énergie, notamment autour d'un accord permettant des exportations d'électricité iranienne vers le Qatar.

Le rapport évoque aussi le rôle de Doha dans les efforts visant à débloquer des fonds iraniens gelés. Il affirme que les premiers montants que Téhéran pourrait recevoir dans le cadre des discussions avec Washington incluent 6 milliards de dollars détenus au Qatar. Selon le document, des accords entre les gouverneurs des banques centrales des deux pays auraient été conclus dès octobre 2024, mais les États-Unis auraient alors bloqué le processus.

Les auteurs du rapport estiment que ces fonds risqueraient d'être utilisés pour soutenir des activités terroristes plutôt que pour favoriser le développement économique.

Au-delà du volet financier, le document affirme que le Qatar aurait également contribué au renforcement militaire de l'Iran. Il cite notamment des données officielles du Conseil national de planification du Qatar faisant état d'exportations régulières de matériaux à double usage vers Téhéran.

Parmi les produits mentionnés figureraient des huiles susceptibles d'être utilisées dans la production de carburant pour roquettes, des composants liés aux explosifs et aux systèmes navals, ainsi que d'importantes quantités de matériaux pouvant servir à la fabrication de drones ou de missiles.

Le rapport évoque également la livraison de profilés et tiges d'aluminium, pouvant entrer dans la conception de structures de drones, ainsi que de moteurs à pistons internes susceptibles d'avoir des applications militaires.

Le document conclut que ces activités représenteraient un défi direct pour les intérêts sécuritaires des États-Unis, d'Israël et de plusieurs États arabes, et recommande la mise en place de mesures concrètes pour les limiter.