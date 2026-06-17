Complot déjoué contre la Maison Blanche : Netanyahou figurait parmi les cibles potentielles

De nouveaux éléments de l'enquête sur le projet d'attaque déjoué lors d'un événement de l'UFC organisé dimanche à la Maison Blanche révèlent l'ampleur des ambitions des suspects. Selon les documents judiciaires, les membres du groupe envisageaient de s'en prendre à plusieurs personnalités de premier plan, parmi lesquelles le président américain Donald Trump, le vice-président JD Vance, l'entrepreneur Elon Musk et, potentiellement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Les autorités américaines ont annoncé mardi l'arrestation de cinq personnes soupçonnées d'avoir préparé une attaque contre l'événement organisé dans l'enceinte de la Maison Blanche à l'occasion du 80e anniversaire de Donald Trump. Les enquêteurs affirment que le groupe projetait d'utiliser des drones chargés d'explosifs ainsi que des tireurs embusqués positionnés autour du site. Un second assaut devait ensuite être mené par des hommes armés chargés de prendre d'assaut les grilles de la Maison Blanche tout en ouvrant le feu.

Selon l'acte d'accusation, plusieurs cibles étaient désignées par des codes dans des conversations cryptées. Les enquêteurs estiment que ces références visaient notamment Trump, Vance, Musk et Netanyahou. Toutefois, rien n'indique à ce stade qu'un projet concret visait le chef du gouvernement israélien, qui ne se trouvait pas aux États-Unis au moment des faits.

L'enquête a connu une accélération décisive le 10 juin lorsque la mère de Tyson Proffer, 19 ans, considéré comme l'un des principaux suspects, a contacté la police. Inquiète du comportement de son fils, elle a signalé l'achat d'armes, des recherches portant sur la région de Washington et de la Maison Blanche, ainsi que des échanges avec un groupe actif sur les réseaux sociaux et des applications de messagerie privées. Elle a également indiqué l'avoir entendu évoquer des missions de type "frapper et partir" et effectuer des repérages sur le terrain.

Ces informations ont conduit les autorités à lancer une opération qui a permis l'arrestation de suspects dans plusieurs États, notamment l'Ohio, la Californie, le Nebraska et le Missouri. Selon les procureurs, Tyson Proffer a reconnu avoir participé à la préparation d'une attaque contre le gouvernement américain lors de l'événement de l'UFC. Le plan prévoyait notamment le lancement de drones explosifs afin de provoquer un mouvement de panique, avant que des tireurs et des assaillants armés n'ouvrent le feu sur des personnalités visées et les forces de sécurité.

Les enquêteurs affirment que le groupe adhérait à une idéologie extrémiste prônant l'effondrement de l'ordre social actuel afin d'instaurer un nouveau système. Certains membres auraient également exprimé des opinions antisémites virulentes et ciblé des responsables politiques perçus comme favorables à Israël.

Lors des perquisitions menées au domicile de Proffer, les autorités ont découvert des cartes détaillées de la région de Washington, des photographies identifiant d'éventuelles positions de tireurs et des sites de lancement de drones. Son père a indiqué aux enquêteurs que son fils avait récemment dépensé l'argent reçu pour sa remise de diplôme afin d'acheter des armes, d'importantes quantités de munitions et du matériel tactique.

Les services américains estiment que d'autres personnes impliquées dans le complot pourraient ne pas avoir encore été identifiées. Le directeur adjoint du Secret Service, Matt Quinn, a assuré que l'enquête se poursuivrait jusqu'à ce que tous les participants soient retrouvés. Interrogé au sommet du G7 en France, Donald Trump a indiqué qu'il n'avait pas été informé de cette menace présumée.