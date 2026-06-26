Le sergent-chef Basil Sweid inhumé : "Il incarnait le dévouement au service de l'État"

Le sergent-chef de réserve Basil Sweid, 32 ans, originaire de Peki'in, a été inhumé jeudi, au lendemain de sa mort lors d'un accident opérationnel dans le sud du Liban. La cérémonie funéraire s'est déroulée en présence de sa famille, de ses proches, de représentants de Tsahal et de nombreux habitants venus lui rendre un dernier hommage.

Le chef spirituel de la communauté druze en Israël, Mouafak Tarif, a salué la mémoire du réserviste, soulignant son engagement exceptionnel depuis le 7 octobre 2023. "Basil est tombé sur le champ de bataille dans le sud du Liban après avoir accompli des centaines de jours de réserve depuis le 7 octobre. Il incarnait le dévouement au service de l'État", a-t-il déclaré.

Basil Sweid servait comme conducteur au sein du 75e bataillon de la brigade blindée "Saar MiGolan", rattachée à la 7e brigade. Il a été tué lorsqu'un véhicule militaire de l'équipe de combat de la brigade Golani s'est renversé dans le secteur de Rab al-Thalathine, dans le sud du Liban. Un autre soldat a été modérément blessé dans l'accident.

Ses collègues du centre médical Rambam, où il travaillait comme coordinateur des opérations, ont également assisté à ses funérailles. La directrice générale de l'établissement, le Dr Michal Mekel, lui a rendu hommage en saluant "une personne qui a donné bien au-delà de ce que l'on pouvait attendre de lui pour la société israélienne, toujours avec le sourire", rappelant qu'il avait accompli des centaines de jours de service de réserve.

Sa disparition intervient au terme d'une semaine particulièrement meurtrière pour les forces israéliennes au Liban. Le week-end dernier, quatre militaires israéliens avaient déjà été tués dans la même zone lorsqu'un drone explosif du Hezbollah avait frappé des soldats de la brigade Golani dans le village de Tebnit.