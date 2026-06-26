Gaza, Liban, Judée-Samarie : plus de 10 terroristes éliminés et 100 arrestations en une semaine

Tsahal a publié un bilan de ses opérations menées au cours de la semaine écoulée sur les différents fronts, affirmant poursuivre ses actions simultanément dans le nord, le sud, la Judée-Samarie et le long des différentes frontières afin d'éliminer les menaces pesant sur les citoyens israéliens.

Dans le nord, les forces israéliennes poursuivent leurs opérations terrestres dans la zone de sécurité au sud du Liban. Selon l'armée, l'aviation et les troupes au sol ont mené six frappes contre des terroristes qui représentaient une menace pour les soldats déployés dans le secteur.

Dans la bande de Gaza, les opérations se sont concentrées sur la région de Khan Younès, où Tsahal poursuit ses travaux de forage destinés à localiser et détruire les infrastructures souterraines. L'armée indique avoir éliminé plus de dix terroristes, parmi lesquels des membres du Hamas impliqués dans la reconstruction des infrastructures de l'organisation terroriste ainsi que des terroristes ayant participé aux attaques du 7 octobre.

En Judée-Samarie, les forces israéliennes ont conduit des dizaines d'opérations ayant conduit à l'élimination d'un terroriste impliqué dans des activités terroristes et dans le trafic d'armes. Plus de 100 personnes recherchées ont également été arrêtées, dont des membres du Hamas, des suspects impliqués dans des jets de pierres et de cocktails Molotov, ainsi que des trafiquants d'armes. Tsahal précise avoir saisi plus de dix armes, dont des fusils M16, des pistolets et plusieurs armes artisanales de type "Carlo", ainsi que sept drones, des munitions, du matériel militaire et des documents de propagande.

Parallèlement, les forces israéliennes poursuivent leurs efforts pour empêcher les trafics le long des frontières orientale et occidentale. Au cours de la semaine, une tentative de contrebande d'environ dix kilogrammes de drogue a notamment été déjouée dans le secteur de la mer Morte.