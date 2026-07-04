Erdogan accuse Israël d'alimenter les conflits au Moyen-Orient

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fustigé le gouvernement israélien, l'accusant de faire de la poursuite des conflits régionaux un moyen d'assurer sa survie politique. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, il a affirmé qu'Israël « lie sa survie politique à la poursuite des conflits dans la région » et qu'il « ne laisse pas le Liban et la Syrie en paix ».

Erdogan a également dénoncé les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, accusant les forces israéliennes de poursuivre des attaques « illégales et inhumaines » contre la population palestinienne.

Le chef de l'État turc a estimé que le gouvernement israélien actuel, qu'il a qualifié de « dépendant de la guerre », ne devait pas avoir l'occasion de « replonger la région dans l'odeur de la poudre et du sang ».

Ces déclarations s'inscrivent dans une nouvelle montée des tensions verbales entre Ankara et Jérusalem. Ces dernières semaines, plusieurs responsables turcs ont multiplié les critiques contre Israël. Le mois dernier, le ministre turc de l'Intérieur avait notamment appelé à « libérer Jérusalem ».

En réponse à cette rhétorique de plus en plus virulente, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait récemment invité Recep Tayyip Erdogan à « se calmer », lors d'une interview accordée à la chaîne israélienne Channel 14.