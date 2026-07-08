Netanyahou : « Les frappes contre l'Iran ont empêché une crise nucléaire »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a estimé que les frappes menées conjointement par Israël et les États-Unis contre l'Iran avaient permis d'écarter une menace nucléaire imminente, lors d'une interview accordée à la chaîne américaine Newsmax.

Selon lui, Téhéran était « sur le point de fabriquer des armes nucléaires » lorsque les opérations militaires ont été lancées.

« Nous avons repoussé cette menace immédiate. Nous avons détruit une grande partie de leurs infrastructures, de leurs centrifugeuses et des installations utilisées pour fabriquer des armes nucléaires », a déclaré le chef du gouvernement israélien.

Netanyahou a également affirmé que 20 scientifiques de premier plan du programme nucléaire iranien avaient été éliminés, ce qui aurait, selon lui, considérablement ralenti les capacités de Téhéran.

Il a toutefois averti que les ambitions nucléaires du régime iranien demeuraient intactes.

« C'est comme retirer une tumeur cancéreuse : elle peut revenir. Mais si vous ne faites rien, vous risquez de mourir », a-t-il déclaré, estimant qu'Israël faisait face à une menace existentielle.

Le Premier ministre israélien est également revenu sur les discussions concernant une éventuelle vente d'avions de combat F-35 à la Turquie.

« Je pense que c'est une erreur », a-t-il affirmé, accusant le président turc Recep Tayyip Erdoğan d'adopter une politique hostile envers Israël, la Grèce et Chypre.

Netanyahou a estimé qu'équiper la Turquie de chasseurs de cinquième génération risquerait de « déstabiliser davantage la région ».

Interrogé sur ses relations avec le président américain Donald Trump, Netanyahou a reconnu l'existence de désaccords, tout en assurant que leur alliance restait forte.

« Nous sommes d'accord sur presque tout, mais il existe quelques divergences. Celle concernant les F-35 en fait partie », a-t-il expliqué.

Le Premier ministre a indiqué qu'il se sentait suffisamment en confiance pour faire part directement au président américain de ses préoccupations concernant la sécurité d'Israël.

Évoquant la situation dans la bande de Gaza, Benjamin Netanyahou a affirmé que le Hamas refusait toujours de déposer les armes.

« Ils ne veulent pas se désarmer et ils ne veulent certainement pas que Gaza soit démilitarisée. Ils veulent continuer à terroriser la population de Gaza et lancer des attaques contre Israël », a déclaré le Premier ministre.

Il a enfin salué le rôle des États-Unis sur la scène internationale, qualifiant Washington de « gardien de la liberté » et remerciant les États-Unis pour leur soutien constant à Israël.