Donald Trump sur les F-35 à la Turquie : "C’est une option que nous envisageons"

Donald Trump a ouvert la voie à une possible vente d’avions de combat F-35 à la Turquie, malgré l’opposition affichée d’Israël. Le président américain s’exprimait à Ankara aux côtés de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, en marge d’un sommet de l’OTAN.

"C’est une décision que nous allons prendre", a déclaré Trump au sujet d’une éventuelle transaction, précisant que les deux dirigeants devaient également discuter de commerce et de coopération militaire. Interrogé plus directement sur la vente des F-35, il a ajouté : "C’est certainement quelque chose que nous envisageons", soulignant que les relations entre Washington et Ankara s’étaient améliorées. "Nous avons une meilleure relation avec la Turquie, et la Turquie a été, à bien des égards, beaucoup plus loyale que d’autres pays", a-t-il affirmé.

Le président américain a également annoncé son intention de lever les sanctions imposées à Ankara après l’achat par la Turquie du système russe de défense antiaérienne S-400. "Nous allons lever les sanctions", a-t-il déclaré, en référence aux mesures prises dans le cadre de la loi américaine CAATSA. En 2020, Washington avait sanctionné la Turquie et l’avait exclue du programme F-35, estimant que l’acquisition des S-400 russes était incompatible avec la participation d’Ankara à ce programme stratégique. La Turquie avait dénoncé une décision "injuste" et réclamé soit la livraison des appareils déjà payés, soit sa réintégration, soit un remboursement.

Recep Tayyip Erdogan s’est montré optimiste à l’issue de son échange avec Donald Trump. Le président turc a affirmé espérer un résultat positif sur le dossier des F-35, rappelant que Trump lui avait déjà promis cinq appareils. "Il tient toujours ses promesses", a-t-il déclaré devant la presse. Erdogan a également indiqué qu’il comptait évoquer avec son homologue américain la guerre en Ukraine.

Cette séquence diplomatique intervient alors qu’Israël tente de s’opposer à toute livraison de F-35 à la Turquie, dans un contexte de relations très dégradées avec Ankara. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré dans une interview qu’Israël était opposé à une telle vente et aurait, selon plusieurs informations, directement exhorté Trump à ne pas l’approuver.

En marge du sommet, Donald Trump a par ailleurs exprimé sa frustration à l’égard des alliés européens de l’OTAN concernant la guerre contre l’Iran. "J’ai été très déçu par l’OTAN", a-t-il lancé devant les journalistes. "Nous n’avions besoin d’aucune aide, mais d’une certaine manière, je testais les gens, je voulais voir s’ils seraient là", a-t-il ajouté, estimant que les États-Unis avaient souvent soutenu leurs alliés sans être certains de bénéficier du même soutien en retour.