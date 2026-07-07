Gideon Sa'ar : "j’espère que Donald Trump ne donnera pas son feu vert à la vente de F-35 à la Turquie"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a exprimé son opposition à une éventuelle vente d’avions de combat F-35 américains à la Turquie, alors que Donald Trump est en visite officielle ce mardi à Ankara et pourrait, selon plusieurs informations, soutenir cette transaction.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Jérusalem aux côtés de son homologue allemand Johann Wadephul, Sa’ar a insisté sur la nécessité pour Israël de préserver son avantage militaire qualitatif dans la région, un principe garanti de longue date par les États-Unis.

"Je ne vais pas spéculer sur ce que le président Trump dira à M. Erdogan", a déclaré le chef de la diplomatie israélienne, interrogé par le Times of Israel. "Nous avons clairement indiqué que nous nous opposons à la vente d’avions F-35 à la Turquie", a-t-il ajouté, faisant référence aux propos tenus la veille par le Premier ministre Benyamin Netanyahou.

Gideon Sa’ar a souligné que cet enjeu était "critique" pour la sécurité d’Israël. "Il est essentiel qu’Israël, dans la région où nous vivons, conserve son avantage militaire qualitatif. Cela a toujours été la politique des États-Unis de soutenir cet avantage", a-t-il affirmé.

Le ministre s’est toutefois dit confiant dans le soutien de l’administration américaine actuelle. "Je suis certain que c’est également la politique du président Trump et de son administration, qui est une administration très amicale. Par conséquent, j’espère que cela n’arrivera pas", a-t-il conclu.