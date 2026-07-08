Tensions États-Unis - Iran : Israël se prépare à une possible reprise des combats

L’establishment sécuritaire israélien suit de près la montée des tensions entre les États-Unis et l’Iran, alors que les derniers échanges de tirs dans le Golfe font craindre une escalade rapide susceptible d’impliquer Israël, selon la chaîne israélienne N12.

Pour l’heure, les affrontements sont restés limités à la région du Golfe et ne se sont pas étendus au territoire israélien. Mais à Jérusalem, les autorités se préparent à plusieurs scénarios, estimant que la situation pourrait se détériorer rapidement.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit tenir ce soir une consultation sécuritaire à laquelle doit notamment participer le ministre de la Défense Israël Katz, d’après le même reportage.

Tsahal aurait relevé son niveau de préparation sur l’ensemble des fronts, aussi bien sur le plan défensif qu’offensif. L’armée disposerait de plans opérationnels prêts à être activés, d’avions de combat armés et en alerte, ainsi que de banques de cibles mises à jour sur la base de renseignements récents.

Selon N12, Tsahal maintient également une coordination étroite avec le Commandement central américain afin de s’assurer qu’Israël soit prêt à faire face à toute escalade soudaine et ne soit pas pris par surprise.