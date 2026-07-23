Gaza : le COGAT rejette le rapport de l’IPC et l’accuse de servir la propagande du Hamas

Le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), organisme du ministère israélien de la Défense chargé notamment de l’acheminement de l’aide dans la bande de Gaza, a vivement rejeté les conclusions du dernier rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), dénonçant une méthodologie "défaillante", des sources incomplètes et un parti pris systématique.

Dans un communiqué, le COGAT affirme que les auteurs du rapport ne l’ont pas contacté avant sa publication et ont une nouvelle fois ignoré les données qui leur avaient été transmises. L’organisme israélien estime que cette démarche ne vise pas à évaluer objectivement la situation humanitaire, mais à "justifier un récit prédéterminé", au bénéfice de la propagande de l’organisation terroriste Hamas.

Le COGAT s’appuie sur son propre rapport, publié environ deux semaines plus tôt à partir de données provenant notamment des Nations unies, d’organisations internationales et du Centre de coordination civilo-militaire (CMCC). Selon ses conclusions, la situation humanitaire dans la bande de Gaza serait restée stable et se serait même améliorée durant la période de cessez-le-feu.

L’organisme affirme que près de 1,8 million de tonnes de nourriture sont entrées dans le territoire palestinien depuis le début de la trêve, soit près de trois fois les besoins définis par le Programme alimentaire mondial. Cet approvisionnement aurait contribué à une baisse d’environ 72 % des prix des denrées sur les marchés locaux.

Le COGAT indique également que plus de 70 000 mètres cubes d’eau sont fournis quotidiennement à Gaza, un volume qui dépasserait les normes humanitaires internationales. Israël continuerait parallèlement à autoriser l’entrée d’équipements sanitaires, à coordonner la réparation des infrastructures hydrauliques et à approuver de nouveaux sites de collecte des déchets.

Dans le secteur médical, plus de 18 000 tonnes de médicaments, de fournitures et d’équipements auraient été acheminées depuis le début du cessez-le-feu. Le nombre d’établissements de santé en activité aurait ainsi augmenté, tandis que la capacité hospitalière aurait progressé de 55 %, selon les chiffres israéliens.

Le COGAT désigne enfin le Hamas comme le principal obstacle à l’amélioration de la situation humanitaire, l’accusant de détourner l’aide, d’exploiter les infrastructures civiles à des fins militaires et de perturber les opérations des organisations internationales. Il assure qu’Israël poursuivra sa coopération avec les États-Unis, les Nations unies et ses partenaires afin d’élargir l’aide destinée à la population civile tout en empêchant son détournement par l’organisation terroriste.