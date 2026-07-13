Un haut responsable de l’ONU accuse le Hamas d’entraver l’aide humanitaire

Un haut responsable des Nations unies accuse le Hamas de compromettre les opérations humanitaires dans la bande de Gaza. Selon l’ONU, les intimidations et les violences visant les travailleurs humanitaires mettent en péril l’acheminement de l’aide destinée à la population civile.

Le coordinateur spécial adjoint de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Ramiz Alakbarov, a fermement condamné les obstructions répétées de la part des autorités de facto de Gaza, en référence au Hamas.

Dans un communiqué, il affirme que les agissements du mouvement terroriste islamiste « mettent en danger le personnel humanitaire, intimident les travailleurs chargés de distribuer une aide alimentaire vitale et perturbent les opérations humanitaires essentielles ».

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Selon les Nations unies, des hommes armés liés au Hamas ont fait irruption samedi dans un centre de distribution alimentaire à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. Ils se seraient également introduits dans un entrepôt du Programme alimentaire mondial (PAM), où deux chauffeurs de camions transportant de l’aide humanitaire ont été agressés.

Pour Ramiz Alakbarov, ces incidents « ne sont pas isolés » mais s’inscrivent dans « un schéma de plus en plus dangereux d’intimidation, de violences et d’entraves », incluant des tentatives de contrebande ainsi que des attaques contre les opérations humanitaires.

Malgré l’extension de la présence militaire israélienne sur plus de 60 % du territoire de la bande de Gaza, l’ONU souligne que le Hamas continue d’exercer son contrôle sur plusieurs secteurs du territoire.