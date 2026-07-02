Tsahal met en garde : l'Iran finance une partie des marchandises entrant dans la bande de Gaza

Des représentants de Tsahal ont averti, lors d'une réunion sécuritaire à huis clos, que l'Iran finance une partie des marchandises acheminées vers la bande de Gaza, a rapporté jeudi la chaîne en hébreu d'i24NEWS.

D'après les responsables militaires, le Hamas parvient à prendre le contrôle chaque jour d'une partie importante de l'aide entrant dans le territoire palestinien, notamment de centaines de camions transportant des marchandises financées, par Téhéran. Les responsables de la défense ont présenté ces éléments lors d'un débat consacré à la situation sécuritaire et aux mécanismes d'approvisionnement de la bande de Gaza.

À la suite de ces révélations, le mouvement israélien Tsav 9, qui milite contre l'acheminement d'aide susceptible de bénéficier au Hamas, a vivement réagi. Dans un communiqué, l'organisation a dénoncé ce qu'elle considère comme une situation permettant au mouvement terroriste de renforcer ses capacités militaires et de préparer de futures attaques contre Israël.

Le groupe a appelé le gouvernement à mettre un terme à ce qu'il qualifie de "grave défaillance", affirmant que des centaines de camions continueraient d'arriver quotidiennement dans la bande de Gaza avant de tomber, selon lui, entre les mains du Hamas.

Ces affirmations interviennent dans un contexte de débat récurrent en Israël sur les mécanismes de distribution de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et sur les risques de détournement par le Hamas. Aucune information supplémentaire n'a été communiquée sur l'ampleur exacte du financement iranien évoqué par les responsables militaires.