L’aide humanitaire à Gaza durant le cessez-le-feu a largement dépassé les besoins, révèle le COGAT

Le COGAT, l’organisme israélien chargé de la coordination des activités gouvernementales dans les Territoires, a publié jeudi un rapport détaillé sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza depuis le début du cessez-le-feu, en octobre 2025, jusqu’en juin 2026. Le document, qui porte notamment sur la sécurité alimentaire, l’eau, l’assainissement, l’hygiène et la réponse médicale, conclut que l’aide entrée dans le territoire palestinien a largement dépassé les besoins humanitaires identifiés par l’ONU et les organisations internationales.

Selon le rapport, environ 1,78 million de tonnes de nourriture sont entrées dans la bande de Gaza entre le début du cessez-le-feu et le 7 juin 2026, soit près de trois fois les besoins définis par le Programme alimentaire mondial. Le COGAT affirme que ce volume dépasse les exigences humanitaires même lorsque l’on exclut les marchandises acheminées par le secteur privé. L’organisme souligne également une amélioration de la disponibilité des produits alimentaires sur les marchés gazaouis, avec une baisse des prix estimée à 72 % entre septembre 2025 et mai 2026, notamment pour la farine, le riz, les lentilles, les légumes et les œufs.

D’après le COGAT, les prix actuellement pratiqués dans la bande de Gaza seraient désormais principalement influencés par des facteurs internes, notamment les taxes imposées par le Hamas et son contrôle sur les mécanismes de distribution commerciale. Sur le volet de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, le rapport affirme que les quantités disponibles dépassent les standards humanitaires internationaux, avec plus de 70 000 mètres cubes d’eau fournis chaque jour par des canalisations, des installations de dessalement et d’autres infrastructures.

Le rapport indique également que le système de santé gazaoui reste opérationnel et que ses capacités ont augmenté depuis le début du cessez-le-feu. Plus de 18 000 tonnes de médicaments et de matériel médical seraient entrées dans l’enclave, tandis que le nombre de lits d’hôpital aurait progressé de plus de 55 %. Le COGAT assure qu’Israël n’impose pas de restrictions quantitatives à l’entrée de médicaments, tout en maintenant des contrôles de sécurité pour les équipements susceptibles d’avoir un double usage.

Le coordinateur des activités gouvernementales dans les Territoires, le général de division Yoram Halevy, a déclaré que ce rapport visait à répondre aux tentatives du Hamas et d’autres acteurs de "déformer l’image humanitaire" dans la bande de Gaza. "Les données sont claires et ne laissent aucune place au doute : tout au long du cessez-le-feu, la stabilité humanitaire a été maintenue dans la bande de Gaza, et le volume de l’aide entrée dans le territoire a largement dépassé les besoins humanitaires", a-t-il affirmé. Il a accusé ceux qui ignorent ces données de relayer la propagande du Hamas, organisation terroriste qui, selon lui, exploite l’espace humanitaire à des fins militaires et politiques.

Interrogé par Matthias Inbar, spécialiste défense d’i24NEWS, sur le rôle du COGAT dans le programme de départs volontaires depuis Gaza, ainsi que sur le fait que moins de pays accepteraient aujourd’hui d’accueillir des Gazaouis qu’auparavant, un haut responsable de l’organisme a insisté sur le fait qu’Israël ne limite pas les départs de résidents de Gaza pour recevoir des soins médicaux dans des pays tiers. Selon lui, Israël encourage au contraire les États à soumettre des demandes d’évacuation de patients, en particulier d’enfants et de leurs accompagnateurs, et se dit prêt à faciliter ces départs dès réception d’une demande officielle d’un pays d’accueil.

Le responsable a précisé que, conformément à la politique fixée par le gouvernement israélien, le COGAT permet et facilite le départ de résidents de Gaza via Israël vers des pays tiers. Ce dispositif concerne les patients ayant besoin de soins médicaux à l’étranger, mais aussi les binationaux, leurs proches et les résidents disposant d’un visa de séjour dans un autre pays. Depuis le début de la guerre, environ 50 000 habitants de Gaza auraient quitté l’enclave dans ce cadre.

Depuis le début de l’année 2025, le COGAT affirme observer une hausse importante du nombre de patients évacués via Israël pour recevoir des soins à l’étranger, ainsi que du nombre de binationaux quittant Gaza. Chaque semaine, des dizaines, parfois des centaines de personnes, seraient évacuées vers plusieurs pays, dont la Jordanie, les Émirats arabes unis, les États-Unis et des États membres de l’Union européenne.

L’organisme souligne toutefois que ces départs dépendent de la réception d’une demande officielle d’un pays d’accueil et restent soumis aux contrôles de sécurité réalisés par les autorités israéliennes compétentes. Concernant le passage de Rafah, rouvert depuis février dans le cadre du cessez-le-feu pour permettre le départ de patients et de leurs accompagnateurs vers l’Égypte, le COGAT indique que le nombre de personnes évacuées dépend des demandes transmises par l’Organisation mondiale de la santé et par Le Caire, chargés de coordonner les transferts vers ce point de passage. Depuis sa réouverture, environ 4 500 habitants de Gaza auraient quitté l’enclave vers l’Égypte par Rafah.