Le Hamas renforce son emprise sur Gaza avant la mise en place d'un gouvernement technocratique

Selon Kan Reshet Bet, cité par Israel National News, l'organisation terroriste cherche à renforcer son influence auprès des chefs de clans et des mukhtars (chefs de communautés) en organisant des élections au sein des conseils familiaux et en nommant des responsables qui lui sont favorables.

Pour garantir leur fidélité, le Hamas leur accorderait plusieurs avantages, notamment une aide pour régler les conflits familiaux, des privilèges administratifs ainsi qu'un accès facilité à l'aide humanitaire, selon Israel National News.

Des sources sécuritaires palestiniennes ont également indiqué que le mouvement intensifie ses efforts pour installer des loyalistes à la tête des comités de quartiers, des camps de réfugiés et des centres accueillant les personnes déplacées à travers la bande de Gaza.

Ces initiatives interviennent alors que l'influence des clans s'est renforcée depuis le début de la guerre. Selon les sources citées par Israel National News, le Hamas cherche ainsi à restaurer sa domination sur la vie civile, à limiter les signes d'anarchie et à maintenir son contrôle sur l'ensemble du territoire.

Début juillet, le gouvernement du Hamas avait annoncé sa démission afin de permettre à un comité technocratique de prendre en charge l'administration de Gaza. Toutefois, le mouvement avait précisé que les employés des ministères conserveraient leurs fonctions sous cette nouvelle structure.

Des responsables israéliens ont qualifié cette annonce de « manœuvre politique », estimant qu'elle ne modifiait en rien la réalité du pouvoir sur le terrain. Selon Israel National News, ils considèrent que le Hamas continue de diriger la bande de Gaza en coulisses tout en cherchant à donner aux médiateurs internationaux l'impression d'une transition politique.

De son côté, le porte-parole du Hamas à Gaza, Hazem Qassem, a affirmé à Al Araby TV que cette démission visait à faciliter la mise en place d'un comité national chargé d'administrer le territoire, de coordonner l'entrée de l'aide humanitaire et de préparer la reconstruction de l'enclave.