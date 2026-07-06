Israël juge la « démission » du gouvernement du Hamas « sans aucune portée »

Israël a rejeté dimanche l'annonce de la démission du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza, la qualifiant de simple « coup de communication » sans effet concret sur le terrain.

Selon des sources politiques israéliennes citées par Israel National News, « la démission du gouvernement du Hamas est dénuée de sens, car tous les employés des ministères, à l'exception des ministres eux-mêmes, resteront en poste ».

Ces responsables estiment que cette décision vise avant tout à améliorer l'image du Hamas auprès de Washington.

« Il s'agit d'une manœuvre politique destinée à donner une fausse impression aux Américains et à gagner du temps afin que le Hamas ne soit pas perçu comme la partie qui viole l'accord de cessez-le-feu », ont-ils déclaré.

Plus tôt, le Hamas avait annoncé la démission de son gouvernement afin de permettre la mise en place d'un comité de technocrates chargé d'administrer la bande de Gaza.

Toutefois, selon les informations communiquées par ce comité, l'ensemble des fonctionnaires des ministères du Hamas, y compris les hauts responsables administratifs, continueront d'exercer leurs fonctions sous la nouvelle structure, alimentant les critiques israéliennes selon lesquelles le mouvement islamiste conserverait le contrôle effectif de l'administration de Gaza.