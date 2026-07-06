Gaza : le Hamas dissout officiellement son administration

Le Hamas a officiellement annoncé la dissolution de son administration civile dans la bande de Gaza, mettant fin à près de vingt ans de gouvernance directe du territoire. Cette décision marque un tournant politique majeur et ouvre la voie au transfert de la gestion quotidienne du territoire au Comité national pour l'administration de Gaza (NCAG).

Dans un communiqué, le mouvement terroriste islamiste a indiqué avoir dissous le comité gouvernemental qui dirigeait Gaza depuis sa prise de pouvoir en 2007, à l'issue de son affrontement avec le Fatah du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Le Hamas a précisé qu'une personnalité faisant l'objet d'un consensus national supervisera la période de transition jusqu'à ce que le NCAG assume officiellement l'ensemble de ses responsabilités administratives. Les différentes factions palestiniennes réunies au Caire ont salué cette décision, la qualifiant d'étape importante vers une nouvelle organisation de la gouvernance du territoire.

Le Comité national pour l'administration de Gaza, dirigé par Ali Shaath, est un organisme technocratique chargé d'assurer la gestion des affaires civiles de la bande de Gaza. Sa création s'inscrit dans les efforts visant à mettre en place une administration palestinienne plus consensuelle.

Le projet avait été élaboré sous l'égide du Conseil de Paix, une initiative mise en place par le président américain Donald Trump, mais sa mise en œuvre était restée bloquée pendant plusieurs mois.

Le Hamas avait déjà indiqué, quelques mois après le début de la guerre déclenchée par les massacres du 7 octobre 2023 contre Israël, qu'il était disposé à renoncer au pouvoir au profit d'une autre autorité palestinienne. Toutefois, plusieurs questions demeurent en suspens, notamment celle du désarmement du mouvement islamiste. Le Hamas continue d'affirmer qu'il n'acceptera de déposer les armes que dans le cadre d'un accord politique palestinien global, une position rejetée par Israël.