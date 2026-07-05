Gaza : le Hamas aurait accepté de dissoudre son appareil gouvernemental

Selon des informations rapportées par le quotidien Asharq Al-Awsat, la direction du Hamas s’apprêterait à annoncer la dissolution de son organe administratif à Gaza, qui assure de facto les fonctions de gouvernement dans la bande de Gaza.

D’après deux sources internes citées par le journal, cette décision ouvrirait la voie à l’installation du « Comité de gestion de Gaza », également appelé « comité des technocrates », chargé de prendre en main l’administration du territoire. Ce comité serait dirigé par Ali Shaath.

Toujours selon ces mêmes sources, une annonce officielle pourrait intervenir dans les prochains jours, sans calendrier précis à ce stade.

Dans le même temps, des discussions sont attendues au Caire dans les 48 prochaines heures, réunissant des représentants palestiniens et des médiateurs régionaux. Ces pourparlers viseraient à réduire les divergences persistantes autour de la mise en œuvre de la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu conclu dans la bande de Gaza.

Plusieurs sources palestiniennes évoquent une médiation conduite par l’Égypte, le Qatar et la Turquie, avec pour objectif de consolider le cessez-le-feu et d’avancer vers les étapes suivantes de l’accord.

Par ailleurs, certains rapports font état de contacts impliquant des représentants internationaux et des discussions parallèles autour d’un dispositif de stabilisation, bien que ces informations n’aient pas été confirmées officiellement.