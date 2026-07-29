Les États-Unis s'apprêtent à adopter de nouvelles sanctions contre la Russie

Le Sénat américain a donné son feu vert à l'examen final d'un vaste projet de loi renforçant les sanctions contre la Russie, dans le but d'accentuer la pression sur Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le texte, adopté à une large majorité de 86 voix contre 12 lors d'un vote de procédure, prévoit des sanctions contre des responsables russes, des oligarques, des institutions financières, mais aussi contre les entreprises et les États qui continuent d'acheter du pétrole et du gaz russes.

Le projet de loi autoriserait également le président Donald Trump à imposer des droits de douane sur les importations provenant de pays qui poursuivent leurs achats d'hydrocarbures russes.

Le texte doit désormais être soumis à un vote final au Sénat, avant d'être examiné par la Chambre des représentants puis transmis à Donald Trump pour promulgation.

Baptisé « Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 », en hommage au sénateur républicain Lindsey Graham, décédé plus tôt ce mois-ci, le projet comporte également des dispositions visant à renforcer les sanctions contre les secteurs énergétique et militaire iraniens.

Le vote est intervenu quelques heures après une rencontre à huis clos entre Volodymyr Zelensky et plusieurs sénateurs américains au Capitole, ainsi qu'au lendemain d'un entretien entre le président ukrainien et Donald Trump à la Maison Blanche. Selon le Financial Times, cette séquence illustre un rapprochement progressif entre l'administration Trump et Kiev.

Toutefois, plusieurs analystes estiment que l'impact du texte dépendra largement de la volonté de Donald Trump d'utiliser les pouvoirs qui lui seraient accordés. La version actuelle du projet lui laisse une importante marge de manœuvre pour suspendre ou différer certaines sanctions, notamment afin d'éviter une hausse des prix mondiaux de l'énergie.