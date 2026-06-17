Le G7 accroît son aide à l’Ukraine

Réunis à Évian-les-Bains, les dirigeants du G7 ont publié mercredi une déclaration commune consacrée à la sécurité mondiale. Le texte accueille favorablement le mémorandum d’entente conclu entre Washington et Téhéran, présenté comme une opportunité d’empêcher une percée nucléaire iranienne.

Mais le sommet a aussi été marqué par un engagement renforcé en faveur de l’Ukraine. Les dirigeants du G7 ont promis d’accélérer la livraison de systèmes de défense aérienne, d’intercepteurs et de capacités de longue portée à Kiev, estimant que la situation sur le front connaît une « nouvelle dynamique ».

Le communiqué évoque également la volonté de faciliter l’octroi de licences de production militaire avancée, afin de permettre à l’Ukraine de développer davantage sa propre industrie de défense. L’objectif affiché est de renforcer durablement les capacités ukrainiennes, notamment face aux frappes russes contre les infrastructures civiles et énergétiques.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a salué cette déclaration dans un message publié sur X après la participation du président Volodymyr Zelenskyy au sommet. Il a remercié le G7 pour son soutien à l’Ukraine, soulignant un « changement positif de ton » et une meilleure convergence entre Kiev et ses alliés.

Andrii Sybiha a également affirmé que le G7 envoyait un signal important en faveur d’une paix « globale, juste et durable » pour l’Ukraine. Selon lui, les grandes démocraties restent unies face à la Russie et doivent utiliser tous les leviers disponibles pour contraindre Moscou à revenir à la table des négociations.

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Le G7 a par ailleurs réaffirmé sa volonté d’accroître la pression sur l’économie de guerre russe, notamment par un durcissement des sanctions visant les secteurs pétrolier et gazier. Ces mesures sont toutefois liées à la stabilité des routes énergétiques mondiales, en particulier au détroit d’Ormuz.

Sur ce point, les dirigeants ont souligné l’importance de l’accord entre les États-Unis et l’Iran, qui prévoit la réouverture du détroit d’Ormuz. Le G7 considère cette voie maritime comme essentielle au commerce international et à la sécurité énergétique mondiale.

Le communiqué soutient aussi une initiative maritime défensive menée par la France et le Royaume-Uni, chargée de protéger les navires marchands et de vérifier le retrait d’éventuelles mines marines.

Enfin, le G7 appelle à un cessez-le-feu immédiat au Liban, au désarmement complet du Hezbollah, à l’accélération de la reconstruction humanitaire à Gaza et à une diversification des routes énergétiques mondiales.