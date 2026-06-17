LIVE BLOG | L’Iran aurait lancé des drones vers le détroit d’Ormuz chaque nuit depuis la conclusion de l’accord
Des pétroliers iraniens ont commencé à quitter le Golfe, où les États-Unis maintenaient auparavant un blocus. Il s'agit des « premières exportations de pétrole brut depuis deux mois ».
Le G7 annonce de nouvelles sanctions contre la Russie
Les dirigeants du G7 se sont engagés à imposer de nouvelles sanctions visant le pétrole et le gaz russes, alors que la guerre en Ukraine revient au premier plan de l’agenda occidental.
Dans une déclaration commune publiée par l’Élysée, les dirigeants ont également promis d’augmenter les livraisons de systèmes de défense antiaérienne et de capacités de longue portée à l’Ukraine.
Après son accord sur l’Iran, Donald Trump a appelé Vladimir Poutine à « conclure un accord » avec Kyiv, affirmant vouloir « faire tout son possible » pour mettre fin à la guerre.
Des médias libanais font état de frappes attribuées à l’armée israélienne dans le sud du Liban, sans confirmation immédiate de Tsahal
Selon l’Agence nationale d’information libanaise, des avions de combat israéliens ont visé la localité de Nabatieh al-Fawqa, dans le sud du pays. Un autre raid, mené cette fois par un drone, aurait frappé la ville côtière d’Ansariyeh.
L’armée américaine aurait intercepté plusieurs drones iraniens visant des navires dans le détroit d’Ormuz
Une source proche du dossier a déclaré à i24NEWS que, depuis la signature dimanche d’un mémorandum d’entente entre Téhéran et Washington, l’Iran a lancé plusieurs drones visant des navires transitant par le détroit d’Ormuz.
Selon cette source, tous les drones ont été interceptés avec succès par l’armée américaine, sans dégâts ni victimes signalés.
Ces incidents soulignent la persistance des tensions dans cette voie maritime stratégique, malgré les récents efforts diplomatiques entre les deux pays.
L’Australie assouplit ses recommandations de voyage vers Israël après l’accord États-Unis–Iran
L’Australie a abaissé son niveau d’alerte pour les voyages vers Bahreïn, Israël, le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis, après l’accord intérimaire conclu entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, indique que la consigne passe de « ne pas voyager » à « réévaluer la nécessité de voyager ».
Elle précise toutefois que les Australiens doivent continuer à reporter tout déplacement non essentiel vers les pays du Golfe, la situation sécuritaire au Moyen-Orient pouvant se détériorer rapidement et sans préavis.
Les États-Unis privilégient une publication rapide d’un accord volontairement vague avec l’Iran
Des négociateurs américains travaillent à publier rapidement le texte de l’accord entre Washington et Téhéran, tout en minimisant l’importance de sa formulation exacte, selon des responsables américains cités par CNN.
Ces responsables décrivent le document comme très vague, principalement destiné à créer un cadre plus favorable avant de futures discussions techniques en présentiel.
Ils ajoutent que le mémorandum d’entente — long d’une page et demie selon le vice-président JD Vance — ne refléterait pas certains engagements clés pris par l’Iran en coulisses envers les États-Unis, lesquels auraient renforcé la confiance américaine dans cet arrangement.
L'Iran aurait lancé des drones vers le détroit d'Ormuz durant la nuit malgré l'accord conclu
Selon un responsable américain cité par NBC News, l'Iran a lancé plusieurs drones en direction de navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz depuis la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran dimanche.
Le responsable a indiqué que ces drones avaient été déployés par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Les forces américaines les auraient interceptés et détruits avant qu'ils ne puissent représenter une menace pour la navigation commerciale ou pour le personnel militaire américain opérant dans la région.
D'après NBC News, le CGRI mènerait ces lancements de drones chaque nuit depuis la signature électronique du protocole d'accord.
Des pétroliers iraniens ont commencé à quitter le Golfe après la levée du blocus précédemment imposé par les États-Unis, rapporte TankerTrackers
https://x.com/i/web/status/2066981795116306873
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