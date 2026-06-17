LIVE BLOG | L’Iran aurait lancé des drones vers le détroit d’Ormuz chaque nuit depuis la conclusion de l’accord

Le G7 annonce de nouvelles sanctions contre la Russie

Les dirigeants du G7 se sont engagés à imposer de nouvelles sanctions visant le pétrole et le gaz russes, alors que la guerre en Ukraine revient au premier plan de l’agenda occidental.

Dans une déclaration commune publiée par l’Élysée, les dirigeants ont également promis d’augmenter les livraisons de systèmes de défense antiaérienne et de capacités de longue portée à l’Ukraine.

Après son accord sur l’Iran, Donald Trump a appelé Vladimir Poutine à « conclure un accord » avec Kyiv, affirmant vouloir « faire tout son possible » pour mettre fin à la guerre.