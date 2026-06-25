Le Sénat rejette une mesure visant à limiter les pouvoirs de guerre de Donald Trump contre l’Iran

Le Sénat américain a rejeté mercredi soir une résolution visant à limiter les pouvoirs de guerre du président Donald Trump face à l’Iran, offrant une victoire politique à la Maison Blanche et à la direction républicaine.

La motion de procédure a échoué par 50 voix contre 47. Deux sénatrices républicaines, Susan Collins et Lisa Murkowski, ont voté avec la majorité démocrate pour faire avancer le texte. Le sénateur républicain Rand Paul a voté présent, tandis que le démocrate John Fetterman a voté contre.

La résolution, portée par le sénateur démocrate Tim Kaine, aurait demandé au président de retirer les forces américaines de toute hostilité contre l’Iran, sauf autorisation explicite du Congrès.

Ce vote intervient au lendemain de l’adoption d’une autre résolution, plus symbolique, soutenue par quatre républicains. Mais plusieurs élus du GOP ont finalement changé de position après des échanges avec la Maison Blanche.

Selon CBS News, Donald Trump a vivement exprimé sa colère lors d’un déjeuner avec les sénateurs républicains, estimant que ces votes affaiblissaient sa position dans les négociations avec Téhéran.

Le sénateur Bill Cassidy, qui avait soutenu la résolution précédente, a indiqué avoir été briefé à la Maison Blanche par le vice-président JD Vance et l’émissaire spécial Steve Witkoff, affirmant que cet échange avait répondu à plusieurs de ses préoccupations.

Rand Paul, pourtant favorable par le passé à l’encadrement des pouvoirs de guerre présidentiels, a expliqué vouloir laisser à Trump davantage de marge de manœuvre pour négocier une paix durable.

Le président américain a salué le résultat sur Truth Social, affirmant que ce vote envoyait un message clair à l’Iran.