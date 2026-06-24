Les publications de Donald Trump sur les réseaux sociaux compliquent les négociations avec l’Iran

Les négociateurs iraniens tentent désormais d’analyser sa stratégie à l’aide de psychologues et de son livre The Art of the Deal.

Alors que les négociations entre les États-Unis et l’Iran se poursuivent sous médiation internationale, les déclarations publiques de Donald Trump compliqueraient considérablement les efforts diplomatiques.

Selon le Wall Street Journal, un incident survenu lors des discussions en Suisse le week-end dernier illustre cette tension. Alors que les négociateurs étaient réunis, Trump a publié un message menaçant l’Iran d’une intervention militaire s’il continuait à soutenir le Hezbollah libanais.

Informé du message pendant les pourparlers, le chef de la délégation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, aurait accusé Washington de violer l’esprit du mémorandum d’entente signé quelques jours plus tôt, avant de suspendre les discussions directes.

D’après plusieurs sources citées par le quotidien américain, les médiateurs ont à plusieurs reprises demandé aux Iraniens de ne pas accorder trop d’importance aux déclarations publiques du président américain et de se concentrer sur les échanges menés en privé par ses négociateurs.

Face à cette diplomatie atypique, certains responsables iraniens auraient même étudié The Art of the Deal, l’ouvrage publié par Donald Trump en 1987, afin de mieux comprendre ses méthodes de négociation. Des médiateurs affirment également que des psychologues ont été consultés pour tenter d’anticiper ses réactions publiques.

Malgré ces efforts, plusieurs observateurs estiment que cette stratégie de pression médiatique n’a pas permis d’obtenir de concessions supplémentaires de la part de Téhéran.

Le Wall Street Journal souligne néanmoins que les déclarations de Trump compliquent la tâche des responsables iraniens favorables au dialogue, en renforçant la méfiance des courants les plus durs du régime à l’égard des intentions américaines.

Malgré ces tensions, les discussions se poursuivent indirectement par l’intermédiaire de médiateurs qataris et pakistanais, tandis que Washington et Téhéran tentent de finaliser les modalités d’application du mémorandum d’entente conclu récemment.