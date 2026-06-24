Israël et le Liban discutent d’un transfert partiel de territoire à l’armée libanaise

Israël et le Liban discutent d’une proposition soutenue par les États-Unis visant à transférer à l’armée libanaise une partie des zones du sud du Liban actuellement contrôlées par Tsahal, selon des responsables israéliens et libanais cités par Reuters.

D’après des responsables israéliens, les soldats libanais déployés dans ces secteurs seraient formés et contrôlés par les États-Unis afin de s’assurer qu’ils ne sont pas liés au Hezbollah, soutenu par l’Iran.

Israël conserverait toutefois une présence militaire dans une zone tampon le long de la frontière, présentée comme nécessaire pour protéger le nord du pays contre une éventuelle attaque du Hezbollah.

Ce projet pilote est discuté dans le cadre du dernier cycle de négociations entre responsables israéliens et libanais, ouvert mardi à Washington.

Un haut responsable sécuritaire libanais a confirmé que les discussions se poursuivaient dans la capitale américaine et que des échanges militaires spécifiques devaient se tenir mercredi, notamment sur les zones concernées par ce projet pilote.

Selon cette source, les discussions doivent porter sur un calendrier de retrait. Aucun plan définitif ne devrait émerger avant la fin des pourparlers, prévue jeudi.

Cette voie diplomatique est rejetée par le Hezbollah et reste éclipsée par les négociations parallèles entre l’Iran et les États-Unis, dans lesquelles Téhéran a fait du dossier libanais un point central.

Le cessez-le-feu tient globalement depuis dimanche, mais les forces israéliennes restent déployées en profondeur dans le sud du Liban, où Israël affirme maintenir une zone de sécurité destinée à empêcher une attaque contre ses localités du nord.

L’accord intérimaire signé la semaine dernière entre Washington et Téhéran prévoit, selon Reuters, une cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté libanaises.