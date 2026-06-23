LIVE BLOG | Téhéran : « Le détroit d'Ormuz sera géré par l'Iran »

À la veille de la reprise des discussions entre Israël et le Liban, un responsable du département d'État américain affirme que l'objectif est de mettre définitivement fin au cycle de violences.

« Nous permettons à Israël et au Liban de négocier en tant que deux États souverains afin de trouver une voie vers la paix et la sécurité. Les discussions se poursuivront pour faire avancer un accord global de paix et de sécurité entre les deux pays. »