États-Unis : le Sénat adopte une résolution demandant à Trump de mettre fin aux opérations contre l’Iran

Le Sénat américain a approuvé ce mardi, par 50 voix contre 48, une résolution appelant le président Donald Trump à mettre un terme aux opérations militaires menées contre l’Iran ou à solliciter l’autorisation formelle du Congrès pour poursuivre l’engagement militaire américain.

Le texte a bénéficié du soutien de quatre sénateurs républicains, qui se sont joints aux démocrates pour voter en sa faveur. Ce vote constitue l’une des critiques bipartites les plus significatives adressées jusqu’à présent à la politique de l’administration Trump vis-à-vis de l’Iran.

La résolution intervient alors que les États-Unis sont engagés dans un conflit avec Téhéran depuis près de cinq mois, sans vote préalable du Congrès autorisant explicitement le recours à la force.

Bien qu’elle ne soit pas contraignante sur le plan juridique, cette initiative reflète les préoccupations croissantes de nombreux élus concernant les prérogatives présidentielles en matière d’intervention militaire et le rôle du Congrès dans les décisions de guerre.

Selon ses promoteurs, il s’agit de la première fois depuis l’adoption de la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973 que les deux chambres du Congrès approuvent une résolution demandant à un président américain de mettre fin à un conflit armé ou d’en soumettre la poursuite à l’approbation des parlementaires.