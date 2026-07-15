Tsahal élimine un terroriste impliqué dans l'enlèvement du colonel Assaf Hamami le 7 octobre

Selon l'armée israélienne, Hossam Shafai a participé au massacre du 7 octobre en infiltrant le kibboutz Nirim, où il a pris part à l'enlèvement du colonel Assaf Hamami, ainsi que du sergent-chef Tomer Ahimas et du sergent Kiril Brodski, tous trois tombés au combat ce jour-là.

Tsahal qualifie cette élimination de « fermeture d'un cercle importante », précisant que l'opération a été rendue possible grâce à un travail de renseignement et à la coordination du centre de commandement de la division de Gaza (143), au sein de laquelle servaient les trois militaires.

L'armée ajoute que, tout au long de la guerre, Hossam Shafai a continué à préparer des attaques terroristes et représentait une menace directe pour les forces israéliennes opérant dans la bande de Gaza. Les forces du Commandement Sud restent déployées dans le secteur et poursuivront leurs opérations contre toute menace immédiate.