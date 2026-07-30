Gaza : Israël exclut tout retrait de la Ligne jaune avant le désarmement complet du Hamas

Les discussions menées au Caire sur le désarmement du Hamas progressent, mais Israël maintient une ligne rouge claire : aucun retrait de la Ligne jaune dans la bande de Gaza n’interviendra avant que l’organisation terroriste n’ait été entièrement désarmée.

Le Conseil de la paix a annoncé jeudi des avancées dans les négociations avec les médiateurs. La feuille de route actuellement examinée prévoit le démantèlement de l’ensemble de l’arsenal présent dans le territoire palestinien, qu’il s’agisse d’armes lourdes ou légères, ainsi que la destruction des tunnels, des dépôts et des installations de production d’armes.

À l’issue du processus, le Hamas ne devrait plus exercer aucun rôle politique ou administratif à Gaza, ni officiellement ni en coulisses. L’autorité serait entièrement transférée à un gouvernement technocratique, selon le principe d’"une seule autorité, une seule loi et une seule arme".

Un responsable israélien a toutefois précisé après cette annonce que la question de Gaza n’avait pas été abordée lors de la rencontre entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump. Il a réaffirmé qu’Israël ne quitterait pas la Ligne jaune avant le désarmement effectif du Hamas et la démilitarisation du territoire.

Selon une source diplomatique proche des pourparlers, le dispositif doit aboutir à la disparition de toutes les infrastructures terroristes à Gaza. Les armes restantes seraient placées sous le contrôle exclusif du gouvernement technocratique, avec l’appui de la Force internationale de stabilisation dirigée par un général américain.

Le mécanisme envisagé repose sur une succession d’engagements vérifiés plutôt que sur la confiance entre les parties. Chaque mesure appliquée par un camp déclencherait l’étape suivante attendue de l’autre. "Tout ce processus repose sur la réciprocité, pas sur la confiance", a expliqué la source diplomatique, qui présente cette feuille de route comme une traduction concrète du plan global de Donald Trump pour Gaza.

Des sources américaines et israéliennes font état d’une évolution importante des positions. Le Hamas accepterait désormais le principe du désarmement, tandis qu’Israël se montrerait disposé à autoriser certaines étapes à l’intérieur de la bande de Gaza. Ces avancées restent toutefois fragiles. "Tant qu’il n’y a pas d’accord explicite, rien n’est acquis", a averti l’une des sources.