Source diplomatique à i24NEWS : les négociations au Caire avancent vers le désarmement total du Hamas

Les discussions menées au Caire avec les médiateurs sur la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza enregistrent des progrès, a indiqué jeudi à i24NEWS une source diplomatique proche des négociations. Les échanges portent notamment sur une feuille de route destinée à organiser le désarmement complet des groupes terroristes et le transfert progressif du pouvoir à une administration palestinienne technocratique.

Le dispositif envisagé repose sur le principe d’"une seule autorité, une seule loi et une seule arme". Selon la source, aucune exception ne serait accordée, ni pour certaines catégories d’armements ni pour certains responsables. Toutes les armes, lourdes comme légères, devraient être mises hors service ou placées sous le contrôle exclusif du Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG).

La feuille de route prévoit également la destruction de l’ensemble des tunnels, des dépôts d’armes et des installations utilisées pour produire des armements. À l’issue du processus, aucune infrastructure terroriste ne devrait subsister dans le territoire palestinien.

Le NCAG serait chargé d’exercer progressivement l’autorité civile et sécuritaire, avec le soutien de la Force internationale de stabilisation (ISF), placée sous le commandement d’un général américain deux étoiles issu des forces spéciales. Cette force doit accompagner la transition, soutenir les nouvelles structures palestiniennes et contribuer à la vérification du désarmement.

La source diplomatique souligne que le mécanisme ne repose pas sur la confiance entre les parties, mais sur la réciprocité : chaque engagement rempli par un camp déclencherait l’étape suivante attendue de l’autre. Un dispositif de contrôle indépendant serait chargé de constater le respect des obligations.

Présentée comme une première traduction opérationnelle du plan global pour Gaza du président américain Donald Trump, cette feuille de route doit simultanément garantir la sécurité d’Israël et ouvrir la voie à une nouvelle gouvernance ainsi qu’à la reconstruction de Gaza. "Il a fallu beaucoup de temps pour parvenir à cette étape", a reconnu la source, évoquant "un nouveau départ" pour le territoire.

Le désarmement du Hamas demeure toutefois le principal point de friction des négociations. L’organisation terroriste s’est jusqu’à présent montrée disposée à discuter du sort de ses armes lourdes, mais n’a pas accepté publiquement le démantèlement intégral de son arsenal exigé par le plan. Les pourparlers se poursuivent donc au Caire afin de définir les modalités précises, le calendrier et les garanties entourant sa mise en œuvre.