Une force internationale et une nouvelle police palestinienne prendront le relai de Tsahal à Gaza

Le Conseil de paix a dévoilé les grandes lignes du dispositif de sécurité appelé à accompagner la transition dans la bande de Gaza. Selon l'un de ses responsables, la Force internationale de stabilisation (ISF) entrera progressivement sur le territoire aux côtés du Comité national pour l'administration de Gaza (NCAG), ainsi que d'une nouvelle force de police palestinienne chargée d'assurer la sécurité intérieure.

Un responsable américain a indiqué que le Conseil de paix avait obtenu des engagements portant sur 5 000 soldats issus de plusieurs pays. À ce stade, seuls des représentants du Maroc, du Kosovo, de l'Albanie et du Kazakhstan sont déjà arrivés en Israël en vue de leur futur déploiement, tandis que ces États poursuivent leurs efforts pour convaincre d'autres pays de rejoindre la mission.

La Force internationale de stabilisation aura pour mission de superviser la formation de la nouvelle police palestinienne, d'accompagner le désarmement des organisations terroristes et de s'interposer entre les forces israéliennes et les Palestiniens à mesure que Tsahal se retirera progressivement de la bande de Gaza.

Selon les responsables américains, la formation de la future police a déjà commencé. Toutefois, la majorité des 5 000 recrues, qui ont été sélectionnées à l'issue d'un processus de vérification, n'ont pas encore pu quitter la bande de Gaza, Washington attribuant ce retard aux réticences israéliennes.

Le Conseil de paix a également indiqué que certains policiers actuellement employés par le Hamas pourraient intégrer la nouvelle force palestinienne, tandis que d'autres se verraient proposer des fonctions civiles sans lien avec la sécurité. L'objectif, selon ses responsables, est d'éviter une perte brutale de revenus tout en garantissant au Comité national pour l'administration de Gaza une pleine liberté d'action.

À terme, le NCAG et la nouvelle police seront chargés de l'ensemble des missions de sécurité intérieure dans la bande de Gaza, notamment le maintien de l'ordre public, l'application de la loi et la gestion des incidents sécuritaires sur le territoire.