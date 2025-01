Accord sur les otages : Israël refuse de rendre la dépouille de Yahya Sinwar au Hamas

Israël ne remettra pas la dépouille du chef du Hamas, Yahya Sinwar, dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers et d'otages, a déclaré lundi soir une source gouvernementale. Plus tôt dans la soirée, le média arabe Al Arabiya/Al Hadath avait rapporté que le Hamas avait demandé que le corps de Sinwar soit remis lors de la première phase de l'accord. "Israël ne remettra pas le corps de l'architerroriste Sinwar au Hamas dans le cadre de l'accord", a affirmé la source. "Cela n'arrivera pas, point final."

Le Hamas exige également la libération de terroristes de haut rang purgeant des peines de prison à vie. Parmi eux, figure Abdullah Barghouti, un ancien commandant de l'aile militaire de l'organisation en Judée-Samarie, et qui purge actuellement 67 peines de prison à vie, une punition sans précédent en Israël.

Marwan Barghouti, ancien secrétaire général du Fatah en Cisjordanie, figure également sur la liste du Hamas. Il a été arrêté le 15 avril 2002 et a orchestré des attaques terroristes au cours desquelles cinq Israéliens ont été tués et de nombreux autres blessés. En 2004, il a été condamné à cinq peines de prison à vie consécutives et à 40 années de prison supplémentaires. Sur la liste du Hamas, figure également Ahmed Saadat, secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et organisateur de l'assassinat du ministre Rehavam Ze'evi en 2001.

Ibrahim Hamed est un autre terroriste dont le Hamas exige la libération. Il a été le "cerveau" derrière 90 % des attentats-suicides pendant la seconde Intifada entre 2000 et 2005. Dans ce rôle, il a planifié et organisé de nombreuses attaques contre des Israéliens, y compris de graves attentats-suicides.

Enfin, Abbas al-Sayyed, principal responsable du massacre de la Pâque 2002 à Netanya, condamné à 35 peines de prison à vie pour le meurtre d'Israéliens, figure également sur la liste. Al-Sayyid était le chef du Hamas à Tulkarem au début de la seconde Intifada.

La liste du Hamas comprend également cinq des six prisonniers qui se sont évadés de la prison de Gilboa, le sixième étant Zakaria Zubeidi.