Accord sur les otages : les négociations se poursuivent à Doha, réunions gouvernementales reportées

Les discussions se prolongent à Doha pour finaliser les derniers détails de l'accord sur les otages, entraînant le report de la réunion du cabinet de sécurité israélien initialement prévue à 11h00. Cette réunion cruciale est désormais repoussée à la fin d'après-midi, voire en soirée, en raison de la présence nécessaire des chefs de la sécurité actuellement au Qatar. Le bureau du Premier ministre Netanyahou a révélé de nouvelles complications dans la nuit : "Le Premier ministre a tenu une conférence téléphonique avec l'équipe de négociation à Doha, qui lui a rapporté les tentatives de dernière minute du Hamas de revenir sur les accords du 27 mai."

Selon les services du Premier ministre, "contrairement à une clause explicite accordant à Israël un droit de veto sur la libération de grands terroristes symboliques, le Hamas exige de dicter l'identité de ces prisonniers." Netanyahou a donné instruction à ses négociateurs "de s'en tenir aux accords conclus et de rejeter catégoriquement les tentatives de chantage."

Un haut responsable de l'administration Biden a précisé que "des cartes montrent clairement le mode de retrait progressif de Tsahal" et que "les observatrices font partie de celles qui devraient être libérées au début, peut-être dimanche." Selon les détails connus, la première libération concernera des civiles israéliennes.

L'accord prévoit la libération échelonnée des otages : d'abord trois femmes dimanche, puis quatre autres le septième jour. Suivront les personnes âgées de plus de 50 ans et les blessés, dont Yarden Bibas. Les dépouilles des otages décédés seront rendues en dernier. En échange, Israël libérera 290 prisonniers condamnés à perpétuité et 1.687 autres détenus, dont un millier arrêtés depuis le 7 octobre.

Des réunions préparatoires ont eu lieu entre responsables israéliens et Croix-Rouge pour organiser le transfert des otages. La libération des prisonniers palestiniens nécessite également une organisation complexe, certains devant être transférés en Cisjordanie, d'autres à Gaza, et le reste à l'étranger.

Le gouvernement israélien a décidé que Tsahal restera dans la bande de Gaza jusqu'à la libération du dernier otage. Durant les 42 premiers jours du cessez-le-feu, qui débutera dimanche à 12h15, Israël maintiendra une zone tampon de 700 mètres à l'intérieur de Gaza et conservera le contrôle des axes Philadelphi et Netzarim, tout en effectuant un retrait progressif vers une zone de sécurité autour des localités frontalières.

L'accord prévoit également une augmentation de l'aide humanitaire à environ 600 camions par jour, avec une entreprise américaine chargée d'inspecter les véhicules. Les négociations pour la deuxième phase, incluant la libération des soldats otages, débuteront avant le 16e jour, suivies d'une troisième phase concernant le retour des dépouilles et la reconstruction de Gaza sous supervision internationale.

Netanyahou a remercié tant Trump que Biden pour leur contribution à l'accord, annonçant une prochaine rencontre à Washington pour discuter notamment des garanties que Gaza ne redevienne pas un refuge pour le terrorisme.