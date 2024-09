Ahmad Wadiya, filmé en train de boire du coca-cola devant la famille Tassa massacrée le 7 octobre, éliminé à Gaza

L'armée israélienne annonce ce mardi matin que des avions de combat de l'armée de l'air israélienne, guidés par le Shin Bet et la division de Gaza, ont mené une frappe contre un complexe utilisé par des terroristes du Hamas, à proximité de l'hôpital Al-Ahli dans la ville de Gaza. L'attaque a conduit à l'élimination de huit terroristes du Hamas appartenant au bataillon Darj Tuffah, dont Ahmad Fawzi Nasser Mohammed Wadiya, commandant de la compagnie d'élite du bataillon et membre actif de l'unité de parapente du Hamas. Le 7 octobre, Wadiya avait infiltré Netiv HaAsara en parapente et dirigé le massacre dans la localité.

https://x.com/i/web/status/1712203670652162258 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Wadiya est le terroriste qui a été filmé en train de boire du Coca-Cola dans la maison de la famille Tassa, sous les yeux des enfants de Gil Taasa (décédé), qui ont survécu au massacre après que leur père ait été assassiné par les terroristes.

La frappe a également éliminé un autre terroriste spécialisé dans le génie militaire, le tir de précision et les armes antichars. Il était responsable de la fourniture des explosifs utilisés pour faire sauter la clôture dans le secteur du bataillon lors de l'attaque terroriste du 7 octobre. L'attaque contre les terroristes a été menée à l'extérieur de l'hôpital. Avant la frappe, des mesures ont été prises pour minimiser les risques de dommages collatéraux, notamment l'utilisation de munitions adaptées au type d'attaque, une imagerie précise et des renseignements supplémentaires.