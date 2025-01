Al-Jazeera dévoile des images de Sinwar à Rafah avant son élimination

La chaîne Al-Jazeera a diffusé vendredi soir des images inédites montrant Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, se déplaçant dans le camp de Tel al-Sultan à Rafah, où il a été éliminé par Tsahal le 16 octobre. Les séquences le montrent dissimulé sous une couverture, se déplaçant entre les bâtiments détruits et étudiant des cartes dans une maison où l'armée israélienne avait opéré, comme en témoigne l'inscription en hébreu "Nord" sur un mur. On entend l'ancien chef du Hamas déclaré : "Je n'aime pas porter de costume, ils m'ont forcé à le mettre. Je préfère porter un gilet et un uniforme".

Le reportage montre Mohammed Deif dirigeant les opérations, ordonnant l'attaque du quartier général de la division Gaza à Reim et la progression vers Ashkelon. Dans une séquence, il déclare : "Nous pouvons avancer et prendre l'initiative pour changer le cours de l'Histoire [...] et un jour hisser nos drapeaux en Palestine."

Le document d'ordre opérationnel du Hamas y est dévoilé, fixant l'heure de l'attaque à 6h30 le 7 octobre 2023, avec trois directives principales : "mobiliser et concentrer les forces par étapes, attaquer les objectifs définis selon le plan, début des opérations à 6h30."

Selon un commandant du Hamas, l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" a mobilisé 3 000 combattants et 1 500 "soutiens au combat" civils. L'offensive a débuté par trois vagues de tirs : 3 500 roquettes sur les cibles militaires près de Gaza, 1 000 projectiles visant cinq bases aériennes (Hatzor, Hatzerim, Nevatim, Tel Nof et Palmachim), et 1 500 roquettes couvrant l'avancée des assaillants.

Ezz al-Din al-Haddad, haut responsable de la branche militaire du Hamas interviewé, révèle : "Depuis le 1er octobre, le commandement militaire siégeait 24h/24 pour valider les plans. Dans les 24 heures précédant l'attaque, les salles de commandement et de contrôle ont été connectées au QG des opérations." Il ajoute que le Hamas a rejeté des "allègements civils limités" proposés en échange d'une séparation entre la situation à Gaza et celle en Cisjordanie, à Jérusalem et concernant les prisonniers, optant pour "l'option militaire".