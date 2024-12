Amnesty International accuse Israël de "génocide" à Gaza dans un nouveau rapport

Dans un rapport de 300 pages rendu public aujourd'hui, Amnesty International accuse l'État d'Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens de Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023. L'organisation basée à Londres s'appuie sur des "déclarations déshumanisantes et génocidaires de responsables gouvernementaux et militaires israéliens", des images satellite, des enquêtes de terrain et des témoignages directs de Gaza.

"Mois après mois, Israël a traité les Palestiniens de Gaza comme un groupe sous-humain indigne de droits humains et de dignité, démontrant son intention de les détruire physiquement", déclare Agnes Callamard, Secrétaire générale d'Amnesty International, lors d'une conférence de presse à La Haye.

L'ONG a notamment enquêté sur 15 frappes aériennes menées entre octobre 2023 et avril 2024, qui auraient causé la mort de 334 civils, dont 141 enfants. "Nous n'avons trouvé aucune preuve que ces frappes visaient des objectifs militaires", affirme l'organisation.

Le rapport souligne également l'imposition d'un "siège total" sur Gaza après l'attaque du Hamas du 7 octobre, avec la suspension de l'approvisionnement en "électricité, eau et gaz". Bien que des fournitures limitées aient été autorisées depuis, Amnesty affirme que les Gazaouis continuent de faire face à "la malnutrition, la faim et les maladies", constituant ce qu'elle qualifie de "mort lente et calculée".

Agnes Callamard met en garde : "Les États qui transfèrent des armes à Israël violent leurs obligations de prévention du génocide selon la convention et risquent de devenir complices."

Pour sa part, Tsahal souligne qu'elle prend régulièrement des mesures pour minimiser les dommages causés aux civils lors de ses opérations à Gaza. L'armée israélienne rappelle que le Hamas utilise des civils comme boucliers humains, plaçant systématiquement ses roquettes, dépôts d'armes et quartiers généraux dans des écoles, mosquées, hôpitaux et bâtiments résidentiels.