Arik Ben Eliyahu, Hadas Bernets et Roni Shakuri sont les trois policiers assassinés ce dimanche matin près de Hebron

La police a autorisé la publication des noms des victimes de l'attentat de dimanche matin près de Hebron : "La police israélienne annonce avec tristesse et douleur la chute de trois policiers ce matin, lors d'un attentat meurtrier près du passage de Tarqumia dans la région de Judée, et voici leurs noms : Sergent Arik Ben Eliyahu, Commandant Hadas Bernat, et Sergent Major Roni Shakury.

Arik Ben Eliyahu, âgé de 37 ans, résidait à Kiryat Gat. Il laisse derrière lui une femme et trois enfants, des parents et 2 sœurs.

Hadas Brantz, 53 ans, résidente de Sde Moshe laisse derrière elle un mari et trois enfants, une petite-fille, des parents et 5 frères.

Roni Shakori, décédé à l'âge de 61 ans, résidait à Sderot. Roni, père de lMor Shakori, qui est tombée à Sdérot le 7 octobre, laisse derrière lui une épouse, une fille, une petite-fille et trois frères.