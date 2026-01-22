Asael Babad, réserviste de Tsahal grièvement touché à Gaza en octobre, succombe à ses blessures

Asael Babad, membre du bataillon Netzah Yehuda, grièvement touché lors des combats dans la bande de Gaza en octobre dernier a succombé à ses blessures jeudi matin. Il servait au sein de la compagnie D de son bataillon et avait été blessé alors qu’il participait à une activité opérationnelle aux côtés d’unités de la division de Gaza. Après avoir été sérieusement atteint, sa santé s’était dans un premier temps nettement améliorée, au point d’être transféré en centre de rééducation. Mais au cours de la semaine écoulée, son état de santé s’est brutalement dégradé, conduisant à son décès.

Le soldat était à deux semaines de fêter ses 39 ans. Il laisse derrière lui son épouse, 'Hagit, et leurs cinq enfants: Tamar, Shaï, Ayala, Gilad et Noga. Ses funérailles auront lieu jeudi à 15 heures au cimetière militaire du mont Herzl, à Jérusalem.

Dans un message de condoléances, Moshe Tesler, commandant du bataillon 941, a déclaré que l’ensemble des soldats et officiers de l’unité se tenaient aux côtés de la famille "dans ce moment douloureux".

Sa ville natale a également rendu hommage à son courage, soulignant qu’Asael Babad avait combattu "avec héroïsme" à Gaza, participant notamment à la destruction d’infrastructures terroristes tout en s’exposant constamment au danger. Les autorités locales ont aussi salué le combat qu’il a mené après sa blessure, qualifiant sa lutte pour la guérison de "seconde bataille", menée avec une détermination remarquable malgré des douleurs intenses.

"Avec une foi et une volonté hors du commun, il a tout fait pour se rétablir et revenir auprès de sa famille", a déclaré la municipalité, ajoutant que sa disparition mettait fin à un combat acharné pour la vie. "Nous entourons 'Hagit et les enfants, qui se sont tenus courageusement et avec espoir à ses côtés durant ces mois éprouvants."