Attaque du Hezbollah à Majdal Shams : l'identité des 12 victimes révélées

L'identité de onze des douze enfants tués hier dans l'attaque du Hezbollah à Majdal Shams a été révélée par les médias arabes et hébreux. Il s'agit de Alma Ayman Fakher Eldin, 11 ans ; Milad Muadad Alsha’ar, 10 ans ; Vinees Adham Alsafadi, 11 ans

; Iseel Nasha’at Ayoub, 12 ans ; Yazan Nayeif Abu Saleh, 12 ans ; Johnny Wadeea Ibrahim, 13 ans ; Ameer Rabeea Abu Saleh, 16 ans ; Naji Taher Alhalabi, 11 ans ; Fajer Laith Abu Saleh, 16 ans ; Hazem Akram Abu Saleh, 15 ans ; Nathem Fakher Saeb, 16 ans.

David Cohen/Flash 90

Douze enfants et adolescents ont été tués lorsqu'une roquette a frappé un terrain de football dans la ville druze du nord hier après-midi. Tsahal a déclaré que la roquette était une Falaq-1 de fabrication iranienne avec une ogive de plus de 50 kilogrammes d'explosifs. Les habitants et les premiers intervenants ont décrit des scènes de carnage sanglant sur le terrain de football. Même si une sirène d'alerte a retenti, l'alerte a été trop courte pour les victimes qui n'ont pas pu fuir à temps.