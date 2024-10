Attaques du 7 octobre : le ministre Betsalel Smotrich présente ses excuses aux Israéliens

S'exprimant à la télévision ce lundi, le ministre des Finances Betsalel Smotrich a présenté ses excuses aux Israéliens pour les attaques du 7 octobre, tout en maintenant sa ligne dure sur la question de Gaza.

"Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'excuser, et beaucoup de personnes auxquelles présenter des excuses", a déclaré Betsalel Smotrich dans un mea culpa inédit depuis les massacres du Hamas. Le ministre a notamment évoqué l'échec de l'État à protéger ses citoyens lors de l'attaque du 7 octobre, établissant un parallèle avec la Shoah. "Ce jour-là, le grand et bien-aimé État d'Israël, celui qui s'est élevé sur les ruines de la Shoah avec le slogan 'Plus jamais ça', n'était en fait pas là pour beaucoup de ses citoyens, et ce pendant des dizaines d'heures", a-t-il affirmé, faisant référence aux attaques perpétrées pendant des heures contre les habitants du sud d'Israël sans que l'armée et les autorités n'interviennent. "Nous sommes dans les dix jours de repentance, n'est-ce pas ? Se repentir, c'est corriger des choses que nous n'avons pas assez bien faites", a-t-il ajouté, liant ses propos au contexte religieux d'avant Yom Kippour.

Le chef du parti Sionisme religieux a par ailleurs réitéré l'importance de faciliter le retour des habitants déplacés du sud et du nord dans leurs foyers, tout en soulignant la nécessité de reconstruire les zones touchées.

Sur la question épineuse de l'aide humanitaire à Gaza, le ministre a une nouvelle fois affirmé qu'elle constitue un "atout" pour le Hamas et plaidé pour que l'armée israélienne en prenne le contrôle, une proposition qui se heurte à l'opposition de l'establishment sécuritaire. Dans un message publié plus tôt sur Facebook, Betsalel Smotrich a de nouveau appelé à un contrôle militaire israélien à long terme sur Gaza, ouvrant la voie à une possible reprise de l'implantation civile israélienne sur le territoire. "Si les conditions politiques le permettent, il sera possible de reprendre la colonisation dans la bande de Gaza et d'assurer une présence juive permanente et stable dans la région", a-t-il écrit, ajoutant que cette présence sioniste était "la seule garantie d'une présence juive à long terme".

Sur la question des otages, le ministre des Finances s'est une nouvelle fois montré ambivalent. Affirmant d'un côté que leur retour est "une obligation morale mais aussi une obligation nationale", il a ajouté : "Je ne pense pas que nous ayons manqué une occasion de les libérer. Ma position est connue : je pense qu'il y a des prix qu'un pays qui veut assurer sa survie ne doit pas payer, même pour ramener les personnes enlevées, car cela met notre existence en danger."