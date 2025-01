Attentat près de Kedumim : "Cela ne peut plus continuer", déclare l'Israélien qui a tiré sur les terroristes

Ami Barber, un résident de la région, qui a tiré sur les terroristes qui fuyaient la scène de l'attaque à l'arme à feu près de Kedumim, en Judée-Samarie, où trois personnes ont été assassinées et huit autres blessées ce lundi a témoigné au micro d'i24NEWS en hébreu : "j'étais dans un embouteillage et la voie de gauche était libre, je me suis dirigé vers le bruit des tirs et j'ai vu deux terroristes qui faisait feu sur le bus".

"J'ai tiré sur le premier terroriste, et un autre terroriste qui était dans la ligne de mire du bus a fui la scène. Cela ne peut plus durer, il est impossible de continuer à circuler ici et d'être pris pour cibles comme des canards dans un stand de tir", a-t-il déploré.

Poursuivant son récit, il a raconté qu'il s'était approché pour donner les premiers secours aux blessés de l'attentat. "Je me suis approché d'une femme qui était dans l'une des voitures mais elle n'avait pas de pouls. À ce moment-là, une voiture civile s'est approchée de moi, à l'intérieur de laquelle se trouvait un homme. Je l'ai menacé avec une arme et il a sorti sa tête par la fenêtre et a crié 'ils m'ont tiré dessus, ils m'ont tiré dessus !'. Je me suis approché de lui, quelqu'un avait déjà placé un garrot, il avait été blessé au bras puis les forces ont commencé à arriver", a conclu Ami Barber.