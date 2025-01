Attentat près de Kedumim : l'identité des trois victimes révélée

La police israélienne a annoncé que l'une des trois victimes de l'attentat à l'arme à feu de lundi qui a eu lieu près de Kedumim en Judée-Samarie, est l'enquêteur de police et sergent-major, Elad Jacob Winkelstein, 35 ans, du kibboutz Ein HaNatziv. Ses funérailles auront lieu ce lundi à 19h00 au mont Herzl, à Jérusalem. Son fils de 10 ans qui était avec lui dans la voiture au moment de l'attaque s'en est sorti indemne mais a vu son père mourir sous ses yeux.

Elad laisse derrière lui son épouse Tal et ses enfants Nave et Omer, ses parents Naomi et Yossi Winkelstein, et ses frères et sœur, Jonathan, Hadas et Harel. Les deux autres victimes sont Rachel Cohen, 73 ans, et Aliza Reiz, 70 ans, habitantes de Kedumim. Selon leurs enfants, Rachel était "une femme pleine de joie et d'énergie positive", tandis qu'Aliza, qui devait fêter ses 70 ans la semaine prochaine, était décrite comme "plus grande que la vie".

L'attentat, au cours duquel Winkelstein et deux autres civiles ont été tués par balle, s'est produit à 9h20 du matin. Une voiture s'est arrêtée sur la route 55, dans le village de Funduq, d'où sont descendus deux terroristes qui ont tiré sur deux véhicules privés et un bus israélien. Un troisième terroriste est resté dans le véhicule.

Neuf personnes ont été blessées dans l'attaque, dont le chauffeur du bus âgé de 63 ans qui est dans un état grave, deux femmes d'environ 70 et 80 ans dans un état modéré, et six personnes légèrement blessées.

Selon Tsahal, les terroristes venaient de la région de Jénine et Qabatiya au nord de la Samarie, et au moins deux d'entre eux étaient connus des services de sécurité. Le poste militaire à l'entrée du village, qui n'est pas occupé en permanence, était vide une demi-heure avant l'attaque. L'attentat s'est produit dans le secteur de la brigade Ephraïm près de Kedumim, sur une route mixte empruntée par les Israéliens et les Palestiniens.

Les services de sécurité connaissent l'identité de deux des terroristes, qui étaient recherchés. Selon Tsahal, ils ne sont pas liés au Hezbollah et sont probablement affiliés au Hamas et au Jihad islamique palestinien.

Les forces de sécurité ont imposé des bouclages sur les villages palestiniens de la région et sur les routes menant à Naplouse, dans le cadre de la traque des terroristes.