"Au cœur du 7 octobre" : La tragédie israélienne racontée en bande dessinée

Un collectif de 12 auteurs de bande dessinée israéliens s'est réuni pour créer "Au cœur du 7 octobre", une anthologie poignante qui retrace les événements tragiques survenus dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023. L'album, qui sortira le 11 septembre en France aux éditions Delcourt, rassemble des témoignages dessinés de survivants et de héros de cette journée noire.

Dirigé par le célèbre dessinateur Uri Fink, ce projet vise à préserver la mémoire des victimes et à mettre en lumière les actes de bravoure qui ont marqué cette journée. Chaque artiste a choisi une histoire qui l'a particulièrement touché, donnant ainsi naissance à un recueil varié et émouvant.

Parmi les récits illustrés, on retrouve l'histoire de Shay Lee Atary, qui a réussi à s'échapper avec sa fille d'un mois alors que son mari retenait la fenêtre pour empêcher les terroristes d'entrer. D'autres témoignages incluent celui de Yossef al Ziadna, un chauffeur bédouin qui a sauvé des festivaliers de Nova, et celui d'Aner Shapira, qui a repoussé sept grenades lancées contre un abri.

L'un des récits les plus émouvants est celui des enfants Idan, raconté par le dessinateur Nissim Hizkiyahu. Il illustre l'histoire de Michael et Amalya, frère et sœur de la petite Avigail enlevée par le Hamas, qui ont dû se cacher pendant 11 heures dans une armoire après avoir vu leurs parents assassinés.

Cette bande dessinée, initialement publiée en France, devrait bientôt être traduite en hébreu pour le public israélien. Elle représente un effort collectif pour s'assurer que le monde n'oublie pas les événements du 7 octobre et rend hommage aux victimes et aux survivants de cette tragédie.