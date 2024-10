Au moins 18 morts signalés dans une frappe aérienne à Tulkarem visant le chef local du Hamas

Un avion de chasse israélien a mené une rare attaque à Tulkarem tard jeudi, le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne rapportant au moins 18 morts dans l'une des frappes aériennes les plus meurtrières en Cisjordanie ces dernières années.

Une déclaration conjointe de Tsahal et du Shin Bet indique que la frappe visait Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi, un haut commandant du Hamas à Tulkarem, ainsi que plusieurs autres opérateurs. Selon l'armée, Oufi planifiait une attaque terroriste "dans un avenir immédiat". Le communiqué précise qu'Oufi a planifié et dirigé une tentative d'attentat à la voiture piégée près de la colonie d'Ateret le mois dernier.

Il était également impliqué dans la fourniture d'armes à d'autres opérateurs terroristes qui ont mené de nombreuses attaques en Cisjordanie et en Israël récemment, y compris celles qui ont conduit à des blessures de civils israéliens, selon l'armée.

Tsahal et le Shin Bet ont ajouté qu'il "travaillait à établir des réseaux terroristes pour le compte du Hamas et aidait les opérateurs terroristes de la région à mener des attaques significatives par tirs et explosifs". ."[Il] avait l'intention de mener une attaque dans un avenir immédiat", et c'est pourquoi la frappe a été effectuée, a déclaré Tsahal.

Tsahal a mené des dizaines de frappes aériennes en Cisjordanie au cours de l'année écoulée, mais principalement avec des drones et des hélicoptères, rarement avec des avions de chasse. En plus des 18 Palestiniens tués, de nombreuses autres personnes auraient été blessées dans la frappe de jeudi, qui serait la plus meurtrière en Cisjordanie depuis 2000, selon une source au sein des services de sécurité palestiniens citée par l'AFP. Le porte-parole du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a appelé à ce qu'Israël soit tenu responsable de ce "crime odieux", dans une déclaration qualifiant l'attaque de "massacre".