Au moins 20 000 terroristes encore actifs dans la bande de Gaza

Plus d'un an après le début des opérations de Tsahal dans la bande de Gaza, et après que l'armée israélienne a annoncé le démantèlement de la structure militaire du Hamas, il s'avère que le rythme de recrutement de nouveaux terroristes par l'organisation au pouvoir à Gaza dépasse le rythme de neutralisation et d'élimination effectué par les forces israéliennes. Ces données inquiétantes ont été présentées aux membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, et ont révélé que le nombre de terroristes actuellement actifs dans la bande de Gaza, sous différentes formes et organisations, se situe entre 20 000 et 23 000, a rapporté N12.

Selon les données présentées à la commission, 9 000 terroristes organisés opèrent à travers Gaza, la moitié dans la division nord et l'autre moitié dans la division sud. En plus de ceux-ci, entre 7 000 et 10 000 terroristes supplémentaires sont dispersés à travers Gaza et n'opèrent pas de manière organisée, et environ 4 000 membres du Jihad islamique et d'autres organisations sont présents dans toute la bande de Gaza.

IDF spokesperson's unit

Des sources sécuritaires ont déclaré à N12 que de nombreux terroristes ont réussi à s'échapper vers la zone humanitaire et se cachent dans des endroits où Tsahal opère moins. De plus, le Hamas continue de recruter des militants. Il utilise l'aide humanitaire pour les attirer et leur propose de l'argent, une offre difficile à refuser compte tenu de la situation à Gaza. Les sources sécuritaires ont également indiqué que si aucune autre force n'entre à Gaza, le taux de croissance des terroristes continuera d'augmenter, quelle que soit l'intensité des opérations de Tsahal.

Les forces de Tsahal continuent de combattre à Gaza, se concentrant principalement dans la zone nord qui comprend Jabaliya, Beit Hanoun et Beit Lahiya. Les terroristes encore présents à Gaza opèrent différemment par rapport au passé, menant principalement des actions de guérilla, parfois meurtrières, n'étant pas aussi bien entraînés qu'avant la guerre.