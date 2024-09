Au moins 50 roquettes tirées sur Kiryat Shmona et ses environs, certaines touchent directement leurs cibles

Mardi matin, le Hezbollah a tiré au moins 50 roquettes depuis le Liban sur Kiryat Shmona et ses environs, dans le dernier barrage en date visant le nord d'Israël.

Selon l'armée israélienne, la majorité des roquettes ont été interceptées et plusieurs projectiles tombés ont été identifiés dans la zone. Des dégâts ont été causés à des bâtiments du secteur.

Les services d'incendie et de secours israéliens sont intervenus pour éteindre les incendies provoqués par les frappes dans la région. L'hôpital de Galilée à Nahariya a signalé que depuis mardi matin, neuf personnes légèrement blessées ont été admises suite aux barrages de roquettes lancés sur la Galilée occidentale. Deux jeunes femmes de 19 et 20 ans et deux femmes de 37 et 43 ans ont été blessées dans deux accidents de voiture pendant une alerte, l'un près de Yarka et l'autre à Nahariya. De plus, un homme de 62 ans et sa femme de 58 ans ont subi des blessures à la tête lorsqu'une roquette est tombée près de leur voiture. Trois autres personnes, âgées de 69, 54 et 38 ans, ont été blessées en courant vers des abris.

Tôt mardi matin, le Commandement du front intérieur a annoncé que les écoles devaient rester fermées dans la chaîne de montagnes du Carmel et la vallée de Jezreel, étendant la zone d'apprentissage à distance au sud de la ligne Haïfa-Tibériade. Israël a annoncé lundi un état d'urgence national en prévision de l'extension des tirs du Hezbollah plus au sud vers le centre du pays, après que Haïfa et ses environs, y compris la chaîne de montagnes du Carmel, ont été attaqués.

Un million d'Israéliens ont été contraints de chercher un abri pendant les attaques du Hezbollah lundi.